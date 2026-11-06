微軟據報後悔投資「新雲端」　加強審查部分項目

彭博引述消息報道，微軟（Microsoft）一些主要高層開始後悔投資「新雲端」（Neocloud），正加強對新雲端公司Nebius、IREN和Nscale部分數據中心項目的監督，退出風險較高的項目，並討論是否簽署新的新雲端交易。 微軟為了滿足雲端服務和人工智能（AI）服務的需求，與新雲端公司簽署數百億美元的合同。微軟財務總監Amy Hood在業績會議指，部分第三方算力交付延遲，正擾亂公司的支出計劃，是她第三次在會議上提出相關問題。消息人士透露，Amy Hood每周都會主持一次有關算力的會議，經常討論新雲端公司的時間表是否可信，以及如何加快項目進展。

報道引述消息人士稱，涉及最近IREN德州項目出現線纜鋪設問題，德州項目在4月發生發電機起火事故，IREN在8月披露項目出現延遲。IREN和微軟上周會談，並協商出一份新的時間表，可能使該項目的推遲數周，甚至數月才完工。 消息人士又稱，微軟在近月派更多人員直接進駐項目現場，確保設施按照規格建設，並符合微軟要求，包括Nebius新澤西州項目、Nscale和IREN的德州項目。微軟更直接退出部分項目，其中包括Nscale的多個項目，並拒絕擴大與Nscale在德州的合作；還不再計劃向Nscale租用在西弗吉尼亞州的算力。

報道提及，微軟目前的重點是擴建自家數據中心，而不是與新雲端公司交易，租用其算力。