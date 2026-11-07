FM財自 | 從「氣場」到「市場」：堪輿學家布師傅助中小企業破困局

在瞬息萬變的商業社會中，企業家們追逐數據、現金流、研判宏觀經濟周期，然而，許多商界翹楚在董事會議室背後，往往還信奉著另一套運籌帷幄的邏輯——環境學，也就是俗稱的風水。資深堪輿學家布師傅(Marsie)接受本報專訪時表示，過去不乏將企業戰略結合玄學的經驗，為一些陷入樽頸的企業找到突圍而出的新支點。 無論對老闆還是員工而言，辦公室風水對事業運有很大的影響，因為環境氣場會直接影響到工作效率與人際關係。適當的空間佈局可以幫助人吸引正能量，提升職場運勢及專注力。布師傅可說是身兼企業顧問，而客戶名單中，佔比最重的正是靈活性高、對市場風吹草動極度敏感的中小企業。

中小企在資源有限的情況下，可能因為一次錯誤的租舖決定或辦公室選址而陷入經營危機。針對這類痛點，布師傅就透過調整空間氣場幫他們改善問題，並分享了兩個商務實戰經驗。 中小企受困於人和 需加強「靠山」 第一個案例是受困於「人和」問題的網上服飾銷售中小企，公司初時僅有三至五人團隊，卻長期因人事問題影響業務發展，不僅經常招聘不到合適人選，好不容易錄用的人才也容易流失。當時布師傅為其重新規劃整體風水佈局，透過物件擺設與方位配置，最核心的是調整了老闆辦公室的座向與桌子位置，加強其「靠山」與「明堂」景致。多年過去，這家企業如今已成長為擁有超過八十名員工、設有分公司並開展多元業務的規模化企業，該客戶至今仍與布師傅緊密合作超過二十年。

另一個案例則是一家美容和化妝品公司，當時布師傅曾在該公司短暫擔任前線管理層工作，並在離職後全職投入堪輿事業。後來舊同事因公司面臨嚴重的小人和官非問題而向他求助，當時公司頻繁遭遇因租務條例等糾紛引起的法律訴訟，且職場內部是非不斷、工作進度嚴重受阻。 不過，由於商業店舖空間有限，難以大範圍擺放風水物件，布師傅便採取了儀式祭祀的方法，透過拜祭當地的土地公和財神來化解小人與官非。結果在短短四個月之內，這些棘手問題便迎刃而解。布師傅認為，風水佈局對企業的意義在於「防範於未然」以及「放大企業優勢」，協助中小創業者在逆境中穩住陣腳，讓業務推展更為順暢。

解構十二生肖：布師傅親授職場財運突破秘笈 除了宏觀的辦公室格局規劃，針對廣大職場打工仔與創業者最關心的運勢走向，布師傅亦大方公開了 2026年冬季最新的十二生肖財運分析，助大家在年底前精準部署： 五星運勢（蛇、狗、豬）： 這三個生肖在職場上將迎來強勁的貴人助力，賺錢氣勢顯著提升。布師傅提醒，貴人多由人際互動而來，大家務必把握機會多出席社交應酬與聚會，主動接觸公司內外的新面孔，透過交流發掘更多潛在的商業機遇與可能性。 四星運勢（牛、羊）： 過往財務狀況平穩的牛、羊朋友，在年底迎來了突破財政樽頸的良機。無論是長久未能清還的債務，或是投資失利帶來的雙重壓力，都有望在大比例上改善甚至清還。此時最宜冷靜理財，重新整合儲蓄與保險配置。

三星運勢（龍）： 運勢平穩但需防範暗湧。屬龍的朋友在職場或財政事務上容易遭受小人突擊，甚至因無意中得罪人而受牽連。布師傅建議不妨主動「居安思危」，預先審視近期的人際關係與財務賬目，主動規劃解決方案，以免措手不及。

兩星運勢（鼠、馬、雞）： 財運雖平穩，但健康運相對較弱，容易因作息失調而拖累整體運勢。布師傅叮囑這三個生肖的朋友必須注重飲食、增加運動，切忌因忙於賺錢而賠上健康，本末倒置。

一星運勢（虎、兔）： 面臨「行兩步、退三步」的事倍功半辛勞期。由於容易出現文書錯誤或簽錯合約，而導致金錢損失，屬虎、兔的朋友做事必須提早規劃、加倍細心，落實「未雨綢繆」的審慎策略。 獨家 DIY 風水秘方：三步啟動正東方財位 為了讓讀者能切實提升年底財運，布師傅更特別公開了一個簡單易行的家居與辦公室 DIY 聚財風水秘方： 準備材料： 未煮的白米、生紅豆，以及港幣硬幣（建議使用一元、兩元或五元硬幣）。 擺放方位： 將上述材料混合放入碗或盒子中，心內默念三次願望（「減少破財、增加金錢收入」），然後擺放在房間、辦公桌或公司抽屜的正東方。 後續處理： 放置三天後將硬幣取出，存入個人的銀行或電子支付戶口；剩下的米和紅豆則可作為肥料撒在植物泥土上，圓滿整個聚財佈局。