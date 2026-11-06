證監會擬立法限制具誤導性機構名稱　包括「加密貨幣交易平台」

證監會就進一步限制不受規管機構不當採用名稱、以免導致公眾誤以為其為受規管機構的立法建議。（證監會圖片）

證監會就進一步限制不受規管機構不當採用名稱、以免導致公眾誤以為其為受規管機構的立法建議，發表諮詢總結。證監會早前建議擴大《證券及期貨條例》第34條的範圍以納入除「交易所」外的稱銜，例如「加密結算中心」及「加密交易所」等，與這些字眼相似的稱銜亦會受規管；以及在《打擊洗錢條例》下增訂一項新條文。

證監會表示，收緊限制的建議獲得廣泛支持，並已修改有關建議，以便加快更新受限制稱銜清單。證監會表示，在諮詢期內接獲9份意見書，來自業界組織、專業機構、銀行及其他相關人士。證監會指，回應者廣泛支持擴大《證券及期貨條例》下的現有受限制稱銜清單，以及在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下引入類似條文，同時亦提議建立一套能夠加快更新受限制稱銜清單的機制。