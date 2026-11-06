證監會擬立法限制具誤導性機構名稱　包括「加密貨幣交易平台」

證監會就進一步限制不受規管機構不當採用名稱、以免導致公眾誤以為其為受規管機構的立法建議，發表諮詢總結。證監會早前建議擴大《證券及期貨條例》第34條的範圍以納入除「交易所」外的稱銜，例如「加密結算中心」及「加密交易所」等，與這些字眼相似的稱銜亦會受規管；以及在《打擊洗錢條例》下增訂一項新條文。
證監會表示，收緊限制的建議獲得廣泛支持，並已修改有關建議，以便加快更新受限制稱銜清單。證監會表示，在諮詢期內接獲9份意見書，來自業界組織、專業機構、銀行及其他相關人士。證監會指，回應者廣泛支持擴大《證券及期貨條例》下的現有受限制稱銜清單，以及在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下引入類似條文，同時亦提議建立一套能夠加快更新受限制稱銜清單的機制。
證監會表示，將著手敲定對《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》的立法修訂，目標是向立法會提交草案，以供審議及批准。
證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，有關建議得到廣泛支持，凸顯了保障投資者、避免其因某些名稱而誤解機構監管狀態的重要性。建議修訂將加強有關限制，並容許更迅速地更新受限制稱銜清單。他相信，隨着金融市場及市場參與者所採用的詞彙不斷演變，有關修訂可進一步加強投資者保障。
不設過渡安排 推遲修訂生效日期
證監會提及，新規目前不設過渡安排，而是擬推遲建議法例修訂的生效日期，使該等修訂在制定後六個月才生效。