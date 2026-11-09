恒生指數倒跌32點　美團跌逾6%(更新)

美國AI相關股份上周四（5日）暴跌後，上周五（6日）跌勢暫時喘定，美股3大指數個別發展。恒指上周累升逾千點後，今早（9日）延續升勢，高開143點，報24,625點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升最多257點，高見24,738點，內地最新CPI數據公布後，大市升幅收窄，半日升49點，報24,531點。大市在午後初段窄幅上落，爭持在24,500水平，在尾市蒸發全部升幅，曾倒跌60點，低見24,421點，最終跌32點，收報24,448點，成交1,737.07億元。國指跌13點，報8,260點；科指跌37點，報4,040點。