恒生指數倒跌32點　美團跌逾6%(更新)

美國AI相關股份上周四（5日）暴跌後，上周五（6日）跌勢暫時喘定，美股3大指數個別發展。恒指上周累升逾千點後，今早（9日）延續升勢，高開143點，報24,625點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升最多257點，高見24,738點，內地最新CPI數據公布後，大市升幅收窄，半日升49點，報24,531點。大市在午後初段窄幅上落，爭持在24,500水平，在尾市蒸發全部升幅，曾倒跌60點，低見24,421點，最終跌32點，收報24,448點，成交1,737.07億元。國指跌13點，報8,260點；科指跌37點，報4,040點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.33%，報418.4元；美團（3690）跌6.53%，報75.15元；京東（9618）跌0.88%，報112.3元；阿里巴巴（9988）跌0.29%，報104.6元；百度（9888）升0.38%，報78.5元；小米（1810）跌0.92%，報30.3元；快手（1024）跌0.35%，報28.82元；網易（9999）升1.2%，報202.8元。
聯想（992）跌0.85%，報18.65元。
費城半導體指數回升4.21%，晶片股回升，中芯國際（981）升1.01%，報46.04元；華虹宏力（1347）升2.35%，報71.85元。
滙控（005）跌0.15%，報137.3元。友邦（1299）升0.13%，報78.55元。
泡泡瑪特（9992）升0.92%，報143.2元。