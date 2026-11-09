恒生指數半日升49點　美團逆市跌逾半成(更新)

美國AI相關股份上周四（5日）暴跌後，上周五（6日）跌勢暫時喘定，美股3大指數個別發展。恒指上周累升逾千點後，今早（9日）延續升勢，高開143點，報24,625點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升最多257點，高見24738點，內地最新CPI數據公布後，大市升幅收窄，半日升49點，報24,531點，成交974.12億元。國指升17點，報8,291點；科指升2點，報4,081點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.38%，報421.4元；美團（3690）跌5.47%，報76元；京東（9618）跌0.09%，報113.2元；阿里巴巴（9988）升0.1%，報105元；百度（9888）升1.34%，報79.25元；小米（1810）跌0.26%，報30.3元；快手（1024）升0.35%，報29.02元；網易（9999）升2.2，報204.8元。