雙11｜支付平台調查：當付款出現障礙　女性更傾向放棄購物

雙11為年底零售旺季揭開序幕

雙11為年底零售旺季揭開序幕，有支付平台調查發現，消費者對零售體驗的期望比以往更高，而不少零售商仍存在改善空間。 消費者對購物體驗的要求日益提高，支付平台Adyen發現超過一半（51%）受訪消費者希望能夠在網上及實體店之間享有無縫銜接的購物體驗；另有45%期望零售商提供即時庫存資訊，方便他們在前往門市前查閱商品存貨及銷售地點。

結帳環節成為關鍵考驗 另外，調查顯示當付款環節出現障礙時，12%的消費者會立即轉向其他品牌。女性消費者尤其傾向因此放棄購物，比例達29%，高於男性的22%。年輕消費者的容忍度亦相對較低，36%的Z世代認為付款失敗會損害品牌形象，而X世代持相同看法的比例則為22%。 所有受訪零售商均表示曾受到支付相關問題的影響，36%曾因交易失敗或處理速度緩慢而流失訂單；31%表示顧客曾因店內排隊時間過長而放棄購物；另有26%曾面對網上購物車棄單的情況。

詐騙風險持續升溫 銷售旺季向來是詐騙活動的高峰期，Adyen表示退款詐騙是過去一年增幅最大的詐騙類型，55%的受訪商戶將其列為增長最快的三大詐騙手法之一。此外，40%的商戶曾遭遇釣魚詐騙；身份盜用及惡意拒付亦相當普遍，均有38%的商戶表示曾受影響。消費者同樣面臨相關風險。33%的受訪者曾收到釣魚或詐騙訊息，另有14%曾遭遇與退款、獎賞或積分相關的騙案。 Adyen香港區主管Kai Tang表示在旺季，零售商往往在結帳的一刻分出高下。結帳流程中的任何阻礙，都可能導致銷售機會流失，而速度與安全度已成為消費者的基本期望。零售商若能善用數據及現代化支付科技，在不影響客戶體驗的情況下有效防範詐騙風險，將可把握每一個銷售機會，並將單次消費者轉化為具長期價值的忠誠客戶。