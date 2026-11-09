黃仁勳出軌｜分析師憂慮遭解除CEO職務　影響Nvidia股價

晶片巨頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉，公司董事會亦會展開獨立調查。有分析師認為，出軌事件會對輝達股價構成壓力，黃仁勳也有遭解除職務的風險。
交易平台eToro首席分析師Josh Gilbert表示，黃仁勳在輝達中扮演關鍵角色，因此遭董事會調查可能打擊市場信心，一旦公司高層換人，會改變公司的長期前景。
Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深董事總經理Dan Ives表示，黃仁勳顯然有遭解除執行長職務的風險，而他對輝達的發展與全球策略至關重要，因此這將增加股價下行的風險。
Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli則指，如果黃仁勳遭解除職務，顯然將對輝達造成打擊，更大的風險是，假若華府開始對輝達實施更嚴格的銷售管制，或衝擊公司營收。
董事會調查黃仁勳 相信沒有洩露機密
多個傳媒日前報道，黃仁勳與曾任職新加坡雲端公司Megaspeed的高層Alice Huang（Huang Le，音譯為黃樂）關係密切，而該女子被美國當局懷疑與內地情報機構有關。輝達同日發聲明指，雖然沒有理由相信美國國家安全或輝達的商業機密遭到洩露，但因應近日的報道，董事會決定調查黃仁勳，會檢視所有相關訊息。
月內股價跌逾18%
另外，市場近期已開始擔憂人工智能（AI）受到監管，輝達股價近期已大幅下挫，在過去1個月內，股價已跌18.6%。如今美國當局調查黃樂，可能引發外界質疑輝達受到監管，以及黃仁勳能否繼續掌舵公司。