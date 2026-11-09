黃仁勳出軌｜分析師憂慮遭解除CEO職務　影響Nvidia股價

有分析師認為，出軌事件會對輝達股價構成壓力，黃仁勳也有遭解除職務的風險。（資料圖片／路透社）

晶片巨頭輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉，公司董事會亦會展開獨立調查。有分析師認為，出軌事件會對輝達股價構成壓力，黃仁勳也有遭解除職務的風險。

交易平台eToro首席分析師Josh Gilbert表示，黃仁勳在輝達中扮演關鍵角色，因此遭董事會調查可能打擊市場信心，一旦公司高層換人，會改變公司的長期前景。

Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深董事總經理Dan Ives表示，黃仁勳顯然有遭解除執行長職務的風險，而他對輝達的發展與全球策略至關重要，因此這將增加股價下行的風險。