黃仁勳出軌｜離婚隨時身家「減半」　或超越比爾蓋茨紀錄

晶片巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉。現年63歲黃仁勳承認對妻子Lori Huang不忠，如今卻親口坦承背叛家庭，多年「顧家好男人」及「愛妻號」形象毀於一旦。另外，黃仁勳的身家約1,622億美元，以及持有英偉達約3.5%股權，倘若Lori決定離婚，在加州「共同財產制」下可能面臨平分，規模勢必超越微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的離婚紀錄。

據《福布斯》（Forbes）報道，黃仁勳的身家約1,622億美元，全球第八大富豪。黃仁勳夫婦長期居於美國加州。加州是採用「夫妻共同財產制」（community property state），法律預設婚姻期間雙方賺取或購入的財產，不論登記在誰名下，離婚時平分，而黃仁勳在1985年結婚，在1993年才成立英偉達。一旦進入離婚程序而加州法院裁定適用共同財產制，Lori理論上可獲分一半資產，成為最富有的女性之一。