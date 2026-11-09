金融界「醫者難自醫」年賺358億 個人退休投資規劃卻滯後

（左起）Quinlan & Associates行政總裁Benjamin Quinlan，Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣（am730記者攝）

亞洲獨立財富管理及投資平台Endowus智安投與Quinlan & Associates今日聯合發布研究報告，報告指出，香港金融專業人士每年可投資收入達358億港元，然而在運用這筆資金作投資時，卻面臨各種障礙。金融服務業僱用約23.7萬名金融專業人士，佔本地生產總值26%，均來自任職於券商、銀行及資產管理公司等投資監管較嚴格的機構所聘用的從業員。33%金融專業人土希望僱主提供更多支援，協助他們做好退休投資，然而僅11%的僱主將財務健康列為員工福利計劃的主要目標。 Quinlan & Associates行政總裁Benjamin Quinlan表示，金融專業人士因嚴格的個人賬戶交易限制，在投資過程中面臨三大痛點，包括選擇有限、風險增加，及投資體驗欠佳。

設立個人賬戶交易限制旨在防止內幕交易、管理利益衝突和維護市場廉潔，而且能確保客戶利益優先於員工個人利益。然而，這些限制亦影響金融專業人士的投資方式。受監管金融機構的持牌員工須申報賬戶、使用獲批准的券商、在每宗交易前取得批准，並遵守最低持有期。交易亦可能因受限制證券名單及禁止交易期而延誤或受阻；每當轉換僱主，整個流程更需重新開始。

Endowus 智安投首席執行官萬振邦表示，互惠基金、按適當規則買賣的交易所買賣基金（ETF）：以及另類投資基金，能簡化個人賬戶交易的審核。合規團隊可按照基金特徵進行規則管理，而非審核每筆獨立交易，同時亦能降低内部交易等合規風險。 透過僱員投資計劃，僱主可與受監管基金平台合作，為員工提供預先核准的基金名單。僱主可納入或排除特定基金以避免利益衝突，而員工的持倉資料亦可自動呈報予機構的合規團隊申報。Endowus智安投數據顯示，參與平台僱員投資計劃的金融專業人士於2025年的平均資金加權回報率為17.0%，高於未參與計劃的10.6%。

Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示，觀察到透過這些計劃投資的客戶，投資習慣更持久，亦更大機會保持投資。被問到目前已為多少機構建立僱員投資計劃，袁淇欣回應指，已為20間機構建立僱員投資計劃，當中多數是金融機構，估計一些持牌行業如會計師、顧問公司，甚至律師樓亦需要建立僱員投資計劃，料會成為潛在客戶。