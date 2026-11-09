「女股神」Cathie Wood看好AI股　增持SpaceX　料牛市持續至明年

AI股近期急挫，有「女股神」之稱、方舟投資創辦人Cathie Wood仍看好AI股。她上周五（6日）接受CNBC訪問時表示，目前市場充斥憂慮，反而令她對AI股持續更有信心，並預期2027年股市繼續造好。
形容市場有「憂慮之牆」
美股上周四（5日）急跌，市場憂慮民主黨控制國會後，數據中心建設或放緩。另外，市場憂慮對AI公司的開支、現金流、債務及循環融資等問題。
Cathie Wood形容市場面前有一道「憂慮之牆」（wall of worry），並稱「市場擔憂時，我總是感覺更好」（I always feel better when the market is worried），因為往往意味維持牛市更久。她提及，無人駕駛的士及AI代理等技術正在推動一場「科技革命」（technology revolution）。
Wood提及科網泡沫爆破，當時投資者普遍相信股市會持續飆升，並沒有太多擔憂，但今次並非如此，市場從一開始便關注AI企業投入多少資金、開支增長速度，以及大型數據中心企業的自由現金流轉為負數。
認為股市調整部分由債市引起
不過Cathie Wood承認，成本上升可能成為重大障礙。美伊戰事推高通脹，今年利率及債券息率明顯上升，企業債投資者亦要求更高回報。她認為，今次股市調整，部分正是由債市引起。她指出，過往科技業以成本低、利潤率高的軟件及應用程式為主，但AI需要高額固定投入，令債券投資者更深入參與科技業融資。
增持SpaceX 因爭議利好太空數據中心
Cathie Wood透露，近期方舟投資增持SpaceX，認為近期在地面興建數據中心的爭議，或為太空數據中心帶來更大機遇。她又形容，中期選舉後股市震盪只是「前進兩步、後退一步」（this is two steps forward, one step back），預期「科技革命」的發展走向將愈來愈清晰，並預期2027年股市繼續造好。