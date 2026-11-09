「女股神」Cathie Wood看好AI股　增持SpaceX　料牛市持續至明年

AI股近期急挫，有「女股神」之稱、方舟投資創辦人Cathie Wood仍看好AI股。她上周五（6日）接受CNBC訪問時表示，目前市場充斥憂慮，反而令她對AI股持續更有信心，並預期2027年股市繼續造好。

形容市場有「憂慮之牆」

美股上周四（5日）急跌，市場憂慮民主黨控制國會後，數據中心建設或放緩。另外，市場憂慮對AI公司的開支、現金流、債務及循環融資等問題。

Cathie Wood形容市場面前有一道「憂慮之牆」（wall of worry），並稱「市場擔憂時，我總是感覺更好」（I always feel better when the market is worried），因為往往意味維持牛市更久。她提及，無人駕駛的士及AI代理等技術正在推動一場「科技革命」（technology revolution）。