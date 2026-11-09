蘋果CEO據報施壓加快開發進度　轉型Siri為AI代理

報道提及，蘋果不同部門在開發產品的節奏上存在落差，軟件部門傾向制定12至18個月短期計劃方案，硬件部門則習慣數年長期規劃，導致經常引發計劃延期、產品首發時功能不完善等問題。

報道指，蘋果內部分歧成為阻礙轉型的重要因素，Federighi長期對AI技術抱持審慎態度，持續憂心這項技術衍生的隱私、安全等問題。Federighi在管理上習慣親力親為，深度介入各項決策，部分員工反映，Federighi會駁斥他不認同的提議，令產品開發方向受限。

據彭博報道，蘋果正考慮推動Siri轉型為人工智能代理（AI agent）。行政總裁特努斯（John Ternus）近期在閉門會議中，向軟件工程高級副總裁Craig Federighi表示，要求團隊必須加快AI研發進度，令Siri有突破性的更新。

另外蘋果AI部門又傳出動盪，主導研發Vision Pro、現負責Siri AI的Mike Rockwell傳出正考慮離職。

預料最快於2027年推出

報道提及，儘管蘋果早前在iOS 27逐步落實Siri的AI功能，但目前的Siri運作模式依然受限於「一問一答」的循環。

報道指，蘋果正考慮推動Siri轉型為AI Agent（人工智能代理），使其由目前被動接收指令，升級為能自動採取行動，並在不需要使用者反覆介入的情況下完成任務，又預料相關功能最快預計於2027年推出。

相較之下，競爭對手近期推出具備自動、行動持續完成任務的AI Agent，包括OpenAI推出的「Dots」、Meta旗下的「Muse」，以及xAI的「Grok Bot」，均主打能夠理解用戶的長期或複雜目標，在無需用戶逐步下達提示的情況下，自主規劃執行並完成任務。報道稱，蘋果亦希望讓Siri具備類似的自主規劃與追蹤能力，以滿足市場對高階AI應用的需求。