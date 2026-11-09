大新金融溫嘉煒：料今年內地費物價通脹約1% 生產物價指數或升近3%

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，整體而言，內地10月消費物價通脹放緩，主要由於天氣溫和，使新鮮蔬菜及鮮果價格大跌所致。消費品及服務價格亦轉弱，反映消費動力仍不足。中東衝突持續，短期仍需留意國際油價對內地能源價格的影響，以及人工智能熱潮推高成本或帶動通訊設備價格上升。該行預料，今年全年消費物價通脹約為1%。
溫嘉煒表示，內地10月消費物價增速放緩。消費物價指數按年升至0.7%，低於市場預期的0.8%。食品價格跌幅擴至2.9%。當中新鮮蔬菜價格跌幅最為明顯，擴至16.9%，鮮果價格跌幅亦有所擴大，而肉類價格跌幅則收窄。非食品價格維持1.5%的升幅。扣除食品及能源的核心通脹按年升至0.8%。
相反，內地10月生產物價增速則加快，10月生產物價指數按年升幅擴至5.7%。期內，能源相關價格增速加快，煤炭、石油及天然氣的開採業及加工業出廠價格升幅擴大。在人工智能對算力需求持續下，通訊、電腦及其他電子設備行業價格增速連續八個月加快。生活資料價格仍疲弱，跌幅雖逐步收窄，但仍持續下降，反映市場競爭激烈和疲軟的內需消費，使工廠難以將上漲成本轉嫁消費者身上。該行預期，受能源價格波動及人工智能相關產業需求支撐，今年全年生產物價指數升幅或接近3%。