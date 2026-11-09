大新金融溫嘉煒：料今年內地費物價通脹約1% 生產物價指數或升近3%

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，整體而言，內地10月消費物價通脹放緩，主要由於天氣溫和，使新鮮蔬菜及鮮果價格大跌所致。消費品及服務價格亦轉弱，反映消費動力仍不足。中東衝突持續，短期仍需留意國際油價對內地能源價格的影響，以及人工智能熱潮推高成本或帶動通訊設備價格上升。該行預料，今年全年消費物價通脹約為1%。

溫嘉煒表示，內地10月消費物價增速放緩。消費物價指數按年升至0.7%，低於市場預期的0.8%。食品價格跌幅擴至2.9%。當中新鮮蔬菜價格跌幅最為明顯，擴至16.9%，鮮果價格跌幅亦有所擴大，而肉類價格跌幅則收窄。非食品價格維持1.5%的升幅。扣除食品及能源的核心通脹按年升至0.8%。