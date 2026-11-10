恒生指數升108點　滙控升逾4%(更新)

中東局勢有降溫跡象，油價急跌，美股回升，3大指數造好。恒指昨日（9日）走勢反覆，倒跌32點後，今早（10日）回穩高開172點，報24,621點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升226點，高見24,675點，其後升幅收窄，一度僅升22點，低見24,471點，半日升69點，報24,518點。大市午後維持約百點的升幅，繼續窄幅爭持在24,550水平，最終升108點，收報24,557點，成交1,781.75億元。國指升5點，報8,265點；科指升43點，報4,084點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.14%，報417.8元；美團（3690）升0.47%，報75.5元；京東（9618）跌0.18%，報112.1元；阿里巴巴（9988）跌2.87%，報101.6元；百度（9888）升1.53%，報79.7元；小米（1810）升1.66%，報30.6元；快手（1024）升0.56%，報28.98元；網易（9999）升0.49%，報203.8元。
聯想（992）升2.47%，報19.11元。
費城半導體指數回升6.85%，晶片股回升，中芯國際（981）升2.61%，報47.24元；華虹宏力（1347）升3.76%，報74.55元。
藥明康德（2359）獲移出美國防部中國軍工企業名單，升1.21%，報200.4元
油價下跌，中海油（883）跌2.57%，報22.76元；中石油（857）跌3.45%，報10.07元；中石化（386）跌1.55%，報4.75元
滙控（005）升4.37%，報143.3元。友邦（1299）升1.02%，報79.35元。
泡泡瑪特（9992）升2.37%，報146.6元。