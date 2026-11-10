恒生指數升108點　滙控升逾4%(更新)

中東局勢有降溫跡象，油價急跌，美股回升，3大指數造好。恒指昨日（9日）走勢反覆，倒跌32點後，今早（10日）回穩高開172點，報24,621點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升226點，高見24,675點，其後升幅收窄，一度僅升22點，低見24,471點，半日升69點，報24,518點。大市午後維持約百點的升幅，繼續窄幅爭持在24,550水平，最終升108點，收報24,557點，成交1,781.75億元。國指升5點，報8,265點；科指升43點，報4,084點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.14%，報417.8元；美團（3690）升0.47%，報75.5元；京東（9618）跌0.18%，報112.1元；阿里巴巴（9988）跌2.87%，報101.6元；百度（9888）升1.53%，報79.7元；小米（1810）升1.66%，報30.6元；快手（1024）升0.56%，報28.98元；網易（9999）升0.49%，報203.8元。