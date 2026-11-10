恒生指數半日升69點　中芯國際升近4%(更新)

中東局勢有降溫跡象，油價急跌，美股回升，3大指數造好。恒指昨日（9日）走勢反覆，倒跌32點後，今早（10日）回穩高開172點，報24,621點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升226點，高見24,675點，其後升幅收窄，一度僅升22點，低見24,471點，半日升69點，報24,518點，成交929.84億元。國指升2點，報8,263點；科指升28點，報4,069點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.05%，報418.2元；美團（3690）升0.47%，報75.5元；京東（9618）跌1.87%，報110.2元；阿里巴巴（9988）跌3.44%，報101元；百度（9888）升1.4%，報79.6元；小米（1810）升1.2%，報30.46元；快手（1024）升0.07%，報28.84元；網易（9999）跌0.2%，報202.4元。