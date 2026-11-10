恒生指數高開172點　藥明康德高開6%

中東局勢有降溫跡象，油價急跌，美股回升，3大指數造好。恒指昨日（9日）走勢反覆，倒跌32點後，今早（10日）回穩高開172點，報24,621點。國指高開38點，報8,298點；科指高開31點，報4,072點。

科技股個別發展，騰訊（700）高開1.1%，報423元；美團（3690）高開0.6%，報75.6元；京東（9618）低開0.71%，報111.5元；阿里巴巴（9988）低開0.48%，報104.1元；百度（9888）高開1.91%，報80元；小米（1810）低開0.47%，報29.96元；快手（1024）高開0.69%，報29.02元；網易（9999）高開0.2%，報203.2元。

聯想（992）高開5.95%，報19.76元。