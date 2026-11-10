Anthropic據報IPO擬集資最多693億美元

據《華爾街日報》報道，公司希望在感恩節（11月26日）假期前掛牌，目標於11月19日或20日掛牌。不過在AI股票劇烈波動下，部分潛在投資者正要求Anthropic提供更吸引的估值，已由10月初市場流傳的2萬億美元，下調至約1.2萬億至1.3萬億美元。

報道指，基石投資者擬出售約2,333萬股舊股，而所得將流向出售方而非公司，意味着今次IPO同時包括新股發行及舊股轉讓，Anthropic於11月10日啟動IPO公開路演。

據路透引述文件報道，美國人工智能（AI）公司Anthropic擬繼續推進首次公開招股（IPO），發行約8.67億股A類普通股，招股價介乎每股70至80美元，集資最多693億美元。英偉達、AMD、博通、美光、微軟及台積電等科技巨頭，將以IPO發行價投入260億美元進行私募配售。

發布新AI模型為IPO預熱

Anthropic同時發布旗艦AI模型Mythos與Fable的新版本，Claude Fable 5.2及Claude Mythos 5.2。公司指兩款模型在編程、推理及視覺等領域取得進步，輸出速度較前代最高提升30%，而API價格下調20%。

公司公布的基準測試顯示，Fable 5.2在多項測試中超越Opus 5.5及OpenAI的GPT-6 Astra，部分項目亦領先谷歌Gemini 4 Carbon。Mythos 5.2面向網絡安全及生物醫學領域，只向經審核的專業機構開放；Fable 5.2則已在Claude付費計劃及主要雲平台上線。