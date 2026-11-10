黃仁勳出軌｜Nvidia股價逆市跌逾4%　股東起訴黃仁勳隱瞞婚外情

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳婚外情醜聞持續發酵，公司股價周一（9日）收報178.67美元，跌4.27%，市值蒸發約1,900億美元。據路透報道，有英偉達股東於美股收市後，提出集體訴訟，指控公司隱瞞黃仁勳與懷疑是中國女間諜的黃樂有婚外情，涉嫌欺騙股東及誤導投資者，向公司及黃仁勳索償，但未提及具體金額。
股東向加州聖荷西聯邦法院提交入稟狀，指黃仁勳的婚外情爭議涉及國家安全疑慮，可能損害英偉達的營運、聲譽與公司前景，認為公司與黃仁勳無向投資者充分交代相關細節，以及可能產生的後果，未盡資訊披露責任。
英偉達缺明確繼任人 公司前景添陰霾
CNN撰稿人Jacob Ward指，被揭發有婚外情的美國企業行政總裁，往往會在曝光後數天內被罷免，而問題是英偉達目前未有明確繼任人選。Ward稱，由於英偉達對人工智能（AI）發展、全球經濟增長，以及美國股市都扮演舉足輕重的角色，任何關於英偉達的問題，都將產生經濟和地緣政治影響。
研究機構Melius Research表示，英偉達的問題是沒有明確繼任人，原本預計黃仁勳繼續擔任行政總裁至少10年。
英國《衛報》引述分析指出，黃仁勳對英偉達影響力有如「蘋果教主」喬布斯（Steve Jobs）。喬布斯在2011年因病離職時，蘋果盤後股價即時挫5%。
另外Panmure Liberum策略主管Joachim Klement表示，英偉達在下周公布的業績原本可能成為科技股反彈催化劑，但黃仁勳被調查打亂市場的預期。