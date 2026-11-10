黃仁勳出軌｜Nvidia股價逆市跌逾4%　股東起訴黃仁勳隱瞞婚外情

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳婚外情醜聞持續發酵，公司股價周一（9日）收報178.67美元，跌4.27%，市值蒸發約1,900億美元。據路透報道，有英偉達股東於美股收市後，提出集體訴訟，指控公司隱瞞黃仁勳與懷疑是中國女間諜的黃樂有婚外情，涉嫌欺騙股東及誤導投資者，向公司及黃仁勳索償，但未提及具體金額。

股東向加州聖荷西聯邦法院提交入稟狀，指黃仁勳的婚外情爭議涉及國家安全疑慮，可能損害英偉達的營運、聲譽與公司前景，認為公司與黃仁勳無向投資者充分交代相關細節，以及可能產生的後果，未盡資訊披露責任。