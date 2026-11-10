FM財自 | 恐慌過後 AI超賣股迎報復式反彈

港股今天高開後略為回落，指數仍保持升幅。上周四恒指狂升877點，其後隨回調兩天。這兩天輪到早前破底的AI相關股份反彈，ATMXJ反而休息。AI大模型方面，智譜升逾12%，MiniMax升8%。半導體亦跟，中芯業績前再升逾4%，華虹75.70元升5.4%，聯想升逾3%。硬件更明顯，中際旭創升12%，長飛升逾6%，建滔積層板升逾5%，優必選再升7%，但皆從日高回落。科網龍頭經歷上周四爆升之後，則連續休息幾日。

納指100昨晚收27908點升918點或3.4%，回看上周四一日挫1800點或6.4%。市場最恐慌的時候，往往就是博反彈的絕佳機會。

本輪焦點，筆者認為將重回AI相關板塊，雖然已連續兩日反彈。過去兩周，AI概念股因業績及估值憂慮率先破底，成為跌市重災區。但正因如此，在大市恐慌情緒緩解後，這批超賣最深的股份，或許是反彈最急的板塊。

上周四港股急升已兌現過去歷史

昨晚美股AI龍頭已率先反彈，今日港股AI產業鏈，從算力、光模塊到應用端，極有機會接力。當美股恐懼消退，而恆指又從高位回落，資金回流高Beta板塊不奇，之前跌得最傷的，彈得也最快。

10月底市況偏淡，筆者當時按歷史回測，憧憬10月見底的機率較高而選擇博彈，11月初開始蓄勢，至上周四(11/05)單日爆升逾800點，有回測過去歷年1月份見高位的節奏，通常跌至10月底後反彈。上周四港股那一輪急升，已經兌現了過去歷史，未來能否再上，全賴未來美股節奏及港股權重科指股份會否接力第二輪向上。