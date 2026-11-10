黃仁勳出軌｜沽空機構5月曾警告Nvidia有問題　直言黃仁勳與黃樂有「親密關係」

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳婚外情醜聞持續發酵，而對象黃樂（Alice Huang）被懷疑是中國女間諜，引外界憂慮公司前景，以及華府收緊晶片出口管制。不過，一間不見經傳的沽空機構早於5月13日發表報告指，英偉達存在問題，與新加坡公司Megaspeed關係密切，甚至直言黃仁勳與黃樂有「親密關係」（close relationship）。

這份長達40頁的報告中特別指，黃仁勳不僅曾為Megaspeed作擔保，甚至幾乎與Megaspeed「並肩同行」（walked alongside），同時與黃樂維持「令人不安的親密關係」「uncomfortably close relationship」。報告引述Megaspeed的現任員工透露，黃仁勳「每隔幾個月」就會造訪與Megaspeed的數據中心，而且到訪時，都有阿里巴巴的代表陪同。

Culper進一步列出2人的往來，包括在2024年6月，黃仁勳曾與黃樂一起參加社交聚會，當時恰巧與Apex及阿里巴巴相關質押文件提交時間相同；在2025年5月，2人又在台灣共進晚餐，距離美國宣布新的貿易限制僅數周。