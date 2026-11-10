黃仁勳出軌｜沽空機構5月曾警告Nvidia有問題　直言黃仁勳與黃樂有「親密關係」

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳婚外情醜聞持續發酵，而對象黃樂（Alice Huang）被懷疑是中國女間諜，引外界憂慮公司前景，以及華府收緊晶片出口管制。不過，一間不見經傳的沽空機構早於5月13日發表報告指，英偉達存在問題，與新加坡公司Megaspeed關係密切，甚至直言黃仁勳與黃樂有「親密關係」（close relationship）。
沽空機構名為Culper Research，發布名為《NVIDIA：The China Problem》（英偉達：中國問題）的研究報告，公開表明沽空英偉達。報告除了引用Culper自己的研究外，還引用了彭博和《紐約時報》的報道。報告亦多次提及，黃仁勳與Megaspeed高層黃樂有「親密關係」。
這份長達40頁的報告中特別指，黃仁勳不僅曾為Megaspeed作擔保，甚至幾乎與Megaspeed「並肩同行」（walked alongside），同時與黃樂維持「令人不安的親密關係」「uncomfortably close relationship」。報告引述Megaspeed的現任員工透露，黃仁勳「每隔幾個月」就會造訪與Megaspeed的數據中心，而且到訪時，都有阿里巴巴的代表陪同。
Culper進一步列出2人的往來，包括在2024年6月，黃仁勳曾與黃樂一起參加社交聚會，當時恰巧與Apex及阿里巴巴相關質押文件提交時間相同；在2025年5月，2人又在台灣共進晚餐，距離美國宣布新的貿易限制僅數周。
沽空阿徹航空 與電視主持人打賭100萬美元
彭博報道指，Culper披露其沽空行動以來，英偉達股價已累跌約20%，而標普500指數同期則上漲約2%。在黃仁勳承認婚外情後，公司董事會已宣佈展開調查。
報道提及，Culper沽空其認為誤導投資者的上市公司，大多並非家喻戶曉的公司，當中較引人注目的案例是去年沽空「空中的士公司」阿徹航空（Archer Aviation），當時Culper向電視主持人Jimmy Fallon提出100萬美元的賭注，指Fallon能在2028年7月30日前，與飛行員及3名乘客，搭乘獲得美國聯邦航空總署（FAA）認證的Archer Midnight完成商業飛行，Fallon即可贏得總計200萬美元。
根據Culper網站表示，公司在2019成立，致力於揭露那些虛報運營情況、未披露重大風險、濫用資金、存在會計違規行為或以其他方式欺騙投資者的公司，但該網站未披露其管理資金的規模。