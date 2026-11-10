PayPal：全球逾2540萬消費者選購香港商品　「先買後付」訂單平均金額高2.2倍

PayPal香港今日公布最新Global Beat 2026報告，該報告為PayPal根據2025年7月至2026年6月期間的內部數據，分析最新跨境商貿活動及消費者行為。報告顯示，國際消費者對香港產品及服務的需求強勁。期內，來自全球逾100個市場、逾2,540萬名消費者透過PayPal跨境選購香港商戶的產品及服務，平均每日錄得近20萬宗跨境交易，每月跨境交易金額超過4.09億美元，折合約32.1 億港元。
PayPal香港及台灣企業客戶服務總監傅浩賢表示，過去一年，PayPal Checkout支援香港商戶透過PayPal處理86.7%跨境交易金額，並協助商戶處理62.9%的跨境交易。報告提及，使用PayPal Pay Later的國際訂單，平均訂單金額比沒有使用「先買後付」的訂單高2.2倍，反映靈活的付款方式有助促成更高消費金額的交易。國際消費者購買時尚服飾、零售，以及玩具及消閒娛樂產品時，最常使用PayPal Pay Later，而這些產品類別亦是香港全球電子商貿增長的重要部分。
PayPal數據顯示，香港商戶在主要市場的消費需求持續強勁，其中美國、德國及英國是三大國際市場。反映香港與全球主要經濟體系保持穩定買易聯繫。除上述主要市場外，來自澳洲、加拿大、法國、意大利、日本、西班牙及墨西哥的消費者亦錄得可觀跨境消費記錄。
過去一年，美國消費者錄得超過860萬宗交易，其中60.5%以支付卡付款；德國消費者錄得超過620萬宗交易，其中67.6%直接透過銀行自動結算服務付款；英國消費者則錄得超過220萬宗交易，其中71.1%以支付卡付款。
傅浩賢續指，觀察到消費者比以往更早開始搜尋產品及關注促銷活動。約18-27%消費者打算比去年提早購物，因此建議商家可考慮推出早鳥優惠，吸引消費者。