富達國際：繼美中期選舉後，州長選舉或改變AI資本開支前景。

Ashray Ohri表示，除了國會大選，各州選舉結果亦可能影響AI投資週期。其中，德州、俄亥俄州及喬治亞州三州合共佔美國規劃中的數據中心容量超過三分之一。這些地區的建築許可要求、用水、電力成本以及投資優惠政策調整，將直接影響未來數據中心的開發速度及成本。不過，他預計相關影響要到2028年後才會逐步顯現，短期內的干擾相對有限。

AI板塊調整或累企業投資 資金轉投亞洲市場

富達指出，近期由半導體股引發的拋售已擴散至整體科技及股市。若股市持續疲弱及金融環境進一步收緊，即使AI實際需求維持穩健，仍可能打擊企業信心及投資意欲。此外，美國監管環境改變，可能促使部分AI相關投資轉向持續擴展數據中心及配套基建的市場，例如印度、馬來西亞、泰國及新加坡等；而中國內地在五年規劃支持下，將進一步投資本土算力基建及推動技術自主，這些機遇有助緩衝美國投資放緩的影響。不過，富達認為，若市場對AI回報的憂慮及融資收緊的情況加劇，整體亞洲的AI投資步伐亦可能同步放緩。