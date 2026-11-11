目標感恩節前掛牌 Anthropic IPO 科技巨頭260億力撐

Anthropic集資規模或因市況而下調。(路透社)

最新傳出的集資規模較早前市場盛傳的1,000億元集資目標低約36%，亦略低於SpaceX早前創下的750億元IPO集資紀錄，意味Anthropic或未能問鼎全球史上最大型IPO。

認購Anthropic的科技巨企其中有谷歌、英偉達、AMD、美光、微軟及台積電等基石投資者，將透過私募配售合共認購價值260億元的普通股。

美國人工智能(AI)巨頭Anthropic無懼市場波動推進首次公開招股(IPO)，昨展開路演，目標於本月26日美國感恩節前登陸納斯達克，股份代號為「ANT」。外電指，Anthropic擬以每股70至78美元(下同)發行8.25億股，集資額最高可達644億元，具體細節有待進一步公布。多間科技巨企透過私募配售合共認購價值260億美元的普通股。

AI熱潮降溫拖累估值

市場早前普遍預期Anthropic估值有望挑戰2萬億元大關，但在AI概念股經歷大幅調整後，投資者對其龐大算力投入、資本開支持續攀升，以及營收增速放緩的憂慮加深。部分潛在投資者已將其估值下調至約1.1萬億至1.3萬億元區間，較高峰預期顯著回落，最終定價更可能較目標估值再折讓約兩成。分析認為，估值回調反映資本市場在科技板塊擠出泡沫後，重新聚焦盈利能力與長期回報。

科技巨頭豪擲260億元護航

儘管估值面臨調整壓力，Anthropic此次IPO仍獲多家科技龍頭護航。市場人士認為，260億元私募配售不僅可大幅提升投資者信心，更可發揮「估值錨定」作用，為公開發售提供強力支持，減輕上市後股價跌穿招股價的風險，亦有助紓緩市場對流動性的憂慮。