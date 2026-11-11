恒生指數低開202點　百度低開逾2%

美國10月份通脹升幅高於市場預期，美聯儲加息預期升溫，美股3大指數受壓。恒指今早（11日）受壓低開202點，報24,354點。國指低開61點，報8,204點；科指低開39點，報4,045點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開0.86%，報414.2元；美團（3690）低開1.06%，報74.7元；京東（9618）低開0.98%，報111元；阿里巴巴（9988）低開0.98%，報100.6元；百度（9888）低開2.07%，報78.05元；小米（1810）低開0.52 %，報30.44元；快手（1024）低開0.48%，報28.84元；網易（9999）低開1.96%，報199.8元。
聯想（992）平開，報19.11元。
費城半導體指數跌0.35%，晶片股回升，中芯國際（981）低開0.3%，報47.1元；華虹宏力（1347）高開1.61%，報75.75元。
油價下跌，中海油（883）低開0.18%，報22.72元；中石油（857）低開0.7%，報10元；中石化（386）低開0.42%，報4.73元
滙控（005）低開1.47%，報141.2元。友邦（1299）低開0.69%，報78.8元。
泡泡瑪特（9992）低開1.02%，報145.1元。