恒生指數半日跌204點　網易跌近3%　美團跌逾3%(更新)

美國10月份通脹升幅高於市場預期，美聯儲加息預期升溫，美股3大指數受壓。恒指今早（11日）受壓低開202點，報24,354點。大市低開後，跌幅曾擴大至265點，低見24,291點，其後跌勢回順，跌幅曾收窄至131點，高見24,425點，半日跌204點，報24,352點，成交838.16億元。國指跌65點，報8,199點；科指跌55點，報4,028點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.2%，報412.8元；美團（3690）跌3.51%，報72.85元；京東（9618）跌0.8%，報111.2元；阿里巴巴（9988）跌0.79%，報100.8元；百度（9888）跌1.38%，報78.6元；小米（1810）跌0.07%，報30.58元；快手（1024）跌1.66%，報28.5元；網易（9999）跌2.9%，報197.9元。