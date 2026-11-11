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財經
出版：2026-Nov-11 10:25
更新：2026-Nov-11 12:23

恒生指數半日跌204點　網易跌近3%　美團跌逾3%(更新)

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恒生指數低開202點，報24,354點。(資料圖片)

恒生指數低開202點，報24,354點。(資料圖片)

美國10月份通脹升幅高於市場預期，美聯儲加息預期升溫，美股3大指數受壓。恒指今早（11日）受壓低開202點，報24,354點。大市低開後，跌幅曾擴大至265點，低見24,291點，其後跌勢回順，跌幅曾收窄至131點，高見24,425點，半日跌204點，報24,352點，成交838.16億元。國指跌65點，報8,199點；科指跌55點，報4,028點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.2%，報412.8元；美團（3690）跌3.51%，報72.85元；京東（9618）跌0.8%，報111.2元；阿里巴巴（9988）跌0.79%，報100.8元；百度（9888）跌1.38%，報78.6元；小米（1810）跌0.07%，報30.58元；快手（1024）跌1.66%，報28.5元；網易（9999）跌2.9%，報197.9元。

聯想（992）升1.1%，報19.32元。

費城半導體指數跌0.35%，晶片股方面，中芯國際（981）升0.89%，報47.66元；華虹宏力（1347）升0.54%，報74.95元。

人工智能（AI）股方面，智譜（2513）半日跌0.54%，報479.4元；MINIMAX（100）跌1.62%，報170.3元。

油價下跌，中海油（883）升0.53%，報22.88元；中石油（857）升1.19%，報10.19元；中石化（386）無升跌，報4.75元

滙控（005）跌1.68%，報140.9元。友邦（1299）跌0.25%，報79.15元。

泡泡瑪特（9992）跌0.27%，報146.2元。

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