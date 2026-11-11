恒生指數跌241點　智譜中芯逆市升逾3%(更新)

美國10月份通脹升幅高於市場預期，美聯儲加息預期升溫，美股3大指數受壓。恒指今早（11日）受壓低開202點，報24,354點。大市低開後，跌幅曾擴大至265點，低見24,291點，其後跌勢稍微回順，半日跌204點，報24,352點。大市午後跌幅曾收窄至126點，高見24,430點，其後爭持在24,350水平，尾市跌幅再度擴大，最終跌241點，收報24,315點，成交1,807.49億元。國指跌94點，報8,171點；科指跌57點，報4,027點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.96%，報409.6元；美團（3690）跌3.51%，報72.85元；京東（9618）跌0.89%，報111.1元；阿里巴巴（9988）跌0.98%，報100.6元；百度（9888）跌1.38%，報78.6元；小米（1810）跌1.63%，報30.1元；快手（1024）跌1.1%，報28.66元；網易（9999）跌3.39%，報196.9元。