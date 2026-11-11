英國打工仔為《GTA 6》請假　企業恐損失1200萬英鎊

據英國《太陽報》報道，《GTA 6》在發售預計令英國企業造成1,200萬英鎊（約1.26億港元）的損失，單計發售當日（11月19日）便可能帶來約314萬英鎊（約3,288萬港元）損失。報道引述人力資源公司BrightHR的數據顯示，在發售當日請假的打工仔中，有4.63%的打工仔是因為《GTA 6》。

BrightHR指，在11月19日請假的打工仔，以《GTA 6》發售為由申請休假的人數，竟然是因度蜜月而請假的兩倍，當中請假理由包括「穿內褲躺在沙發上玩GTA一周」（GTA — week on the sofa in my pants）、「GTA發售，如果拒絕批假我就辭職」（GTA Release — I’ll resign if this is denied）以及「GTA日，遊戲開始，廢物們」（GTA day. Game on, losers）。報道提及，有打工仔甚至儲起一年的假期，計劃連續放假兩周，務求有充足時間玩《GTA 6》。