黃仁勳出軌｜若下台英偉達缺接班人　AMD蘇姿丰被看好

不過，AMD與英偉達在AI晶片市場正面交鋒，加上蘇姿丰與黃仁勳具有親戚關係，若她轉任英偉達CEO，恐怕會面臨複雜的競爭及人事問題。 另一個可能人選則是安謀CEO哈斯，他曾在英偉達任職7年，對公司文化及半導體產業相當熟悉，文章認為，相較於蘇姿丰，哈斯或許是更合適的接班選項。

缺乏明確接班梯隊

不過分析指，英偉達目前最大的問題是，內部缺乏明確的接班梯隊，黃仁勳長期掌握公司幾乎所有重要決策，擁有大量直接向他報告的主管，卻沒有一位明確的「二把手」能夠全面接替他的角色。 其中財務長克瑞斯（Colette Kress）雖然是高層最受矚目的人物之一，但她長期專注財務領域，未必能長期接替黃仁勳，扛起技術創新與企業戰略重任。

至於黃仁勳的子女也在英偉達任職，包括負責實體AI及機器人產品行銷的女兒麥迪遜（Madison Huang），以及擔任機器人產品管理主管的兒子斯賓塞（Spencer Huang），但目前沒有證據顯示兩人已被正式列為接班人選。