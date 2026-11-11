金發局就「耐心資本」提三項核心建議 鞏固香港樞紐地位

（左起）金發局人力資源小組成員伍尚楷、金發局人力資源小組成員李子恩、金發局副主席丁晨、金發局行政總監董一岳（am730記者攝）

金發局今日發表題為《強化香港作為國際資產及財富管理樞紐地位：吸引耐心資本》的研究報告。報告就吸引、引導及培育來自國際機構、中國內地及本地資金池的長期「耐心資本」，提出三項核心政策建議，旨在鞏固香港作為亞洲領先國際資產及財富管理樞紐的地位。退休基金及保險資金為耐心資本的關鍵組成部分，具備投資期較長、對短期市場波動敏感度較低，以及注重創造可持續價值的特點。

在中國內地方面，保險業2025年四季度末持有的資產規模達41.3萬億元人民幣，折合約6.1萬億美元，惟境外資產配置比例僅為5.4%，遠低於15%的監管上限。同時，內地「三支柱」養老保險體系於2024年規模已達15.66萬億元人民幣，預計到2030年將增長至22萬億至28萬億元人民幣。隨著人口老齡化進程加快，跨境資產多元化配置與負債匹配的需求將為香港耐心資本發展帶來增長機遇。