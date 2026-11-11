金發局就「耐心資本」提三項核心建議 鞏固香港樞紐地位

金發局今日發表題為《強化香港作為國際資產及財富管理樞紐地位：吸引耐心資本》的研究報告。報告就吸引、引導及培育來自國際機構、中國內地及本地資金池的長期「耐心資本」，提出三項核心政策建議，旨在鞏固香港作為亞洲領先國際資產及財富管理樞紐的地位。退休基金及保險資金為耐心資本的關鍵組成部分，具備投資期較長、對短期市場波動敏感度較低，以及注重創造可持續價值的特點。
在中國內地方面，保險業2025年四季度末持有的資產規模達41.3萬億元人民幣，折合約6.1萬億美元，惟境外資產配置比例僅為5.4%，遠低於15%的監管上限。同時，內地「三支柱」養老保險體系於2024年規模已達15.66萬億元人民幣，預計到2030年將增長至22萬億至28萬億元人民幣。隨著人口老齡化進程加快，跨境資產多元化配置與負債匹配的需求將為香港耐心資本發展帶來增長機遇。
報告就三大核心方向提出具體建議。首先，拓寬產品種類，若要發展成為耐心資本樞紐，必須培育債券市場、多元化股權投資產品，以及加強風險管理框架，以提供切合投資者需求的產品。
其次，深化跨境互聯互通，中國內地通過培育穩健的股票市場生態、提升跨境投融資便利性，深化互聯互通機制並在養老金和保險領域尋求新的連接，將對內地和香港市場都有利。
另外，完善市場生態圈應對未來發展，構建具吸引力的資產及財富管理中心，善用本港長期資本、減少跨境稅務障礙、提供財政激勵、提升市場基礎設施、強化企業管治準則。包括過渡至T+1結算，及精簡不同資產類別的交收系統。
金發局副主席丁晨表示，由於香港擁有的一國兩制的優勢，金融產品種類豐富，故亦建議吸引國際耐心資本。另外，完善人民幣債券收益曲線，加上已推出的國債期貨，可讓投資者有穩定的收益及對沖，從而降低風險。
丁晨表示，目前內地退休或養老基金無法透過互聯互通機制參與港股或全球市場投資，但其對於分散投資有一定需求，且其投資取態方面較較保險資金保守，故此建議將內地退休基金納入債券通「南向通」。