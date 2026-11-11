普徠仕：美國通脹升溫，料聯儲局2027年至少加息三次。

Blerina Uruci指出，過去三個月核心商品及服務價格升幅均有所加快，通脹升溫涉及多個領域。主因是能源及生產投入成本上升正逐步傳導至核心通脹；加上美國內需保持穩健，企業有能力將較高成本轉嫁予消費者，尤其在交通及康樂服務等領域。她認為，10月份的CPI數據尚不足以支持聯儲局在12月會議加息50個基點。

12月政策走向存變數 宜縮短債券存續期

對於12月議息會議，她指雖然市場開始反映加息50個基點的預期，但考慮到短期仍存在多項不明朗因素，投資者與其押注短期利率走勢，更值得部署的是聯儲局最終加息至更高水平的可能性。綜合就業及通脹數據，她傾向維持較短存續期的債券配置，並預期2027年的政策利率及通脹水平將高於市場此前估計。

她補充，經過近期市場調整後，目前的利率預期已更接近其基本情景，即聯儲局在2027年至少加息三次，但短期債券價格仍存在進一步下跌的風險。未來數周，她將密切評估最新經濟增長、通脹及就業數據，以判斷市場是否已充分反映相關情景。