國泰增購11架空中巴士客機 將逐漸取代中型寬體飛機

國泰航空（293）公布，旗下全資附屬公司CPAS行使2024年認購協議項下的購買權，向空中巴士增購11架A330-900型飛機，預期於2031年至2035年間付運。連同其於2024年8月訂購的30架同型號飛機，國泰合共訂購41架該款客機。

國泰於公告指，基本價格約51.14億美元，折合約為398.89億港元。空中巴士提供大幅價格優惠，實際交易代價低於上述金額，但國泰並未於公告內披露實際價格。並表示已獲聯交所批准豁免披露實際交易代價，並指「披露實際代價將導致失去大幅價格優惠，因而將對公司進行交易的成本造成重大負面影響」，故不符合公司及股東的整體利益。