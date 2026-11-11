國泰增購11架空中巴士客機 將逐漸取代中型寬體飛機

國泰航空（293）公布，旗下全資附屬公司CPAS行使2024年認購協議項下的購買權，向空中巴士增購11架A330-900型飛機，預期於2031年至2035年間付運。連同其於2024年8月訂購的30架同型號飛機，國泰合共訂購41架該款客機。
國泰於公告指，基本價格約51.14億美元，折合約為398.89億港元。空中巴士提供大幅價格優惠，實際交易代價低於上述金額，但國泰並未於公告內披露實際價格。並表示已獲聯交所批准豁免披露實際交易代價，並指「披露實際代價將導致失去大幅價格優惠，因而將對公司進行交易的成本造成重大負面影響」，故不符合公司及股東的整體利益。
飛機基本價格包括機身價格、附加部件價格及發動機價格。國泰表示，該價格優惠程度與CPAS在先前飛機認購中每次獲得的優惠相若，相信對公司機隊未來經營成本並無重大影響。
購買每架飛機的代價須分8期以現金支付，預計於2031年至2035年間付運。每架飛機的首7期款額將於該飛機付運前支付，佔代價相當大部分的餘款將於付運時支付。交易的全部或部分資金擬透過商業銀行貸款、融資租賃、售後回租安排，及／或由公司業務營運產生的現金提供。
國泰於公告內提及，該批空中巴士飛機將逐漸取代現有的中型寬體飛機機隊，並將主要服務亞洲區內航點，同時為日後服務較長途航線提供彈性。國泰預期，新一代飛機透過更高燃油效益，有助實現可持續發展承諾，及以營運成本效益保障價值。