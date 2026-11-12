耐心資本 金發局倡內地退休基金納入債券南向通

為深化跨境互聯互通，助力耐心資本發展，金發局副主席丁晨表示，退休基金及保險資金為耐心資本的關鍵組成部分，並對短期市場波動敏感度較低，雖然目前內地退休或養老基金無法透過互聯互通機制參與港股或全球市場投資，但其對於分散投資有一定需求，故此建議將內地退休基金納入債券通「南向通」。

金發局昨發表《強化香港作為國際資產及財富管理樞紐地位：吸引耐心資本》研究報告。報告提及就吸引、引導及培育來自國際機構、中國內地及本地資金池的長期「耐心資本」，提出三項核心政策建議，旨在鞏固香港作為亞洲領先國際資產及財富管理樞紐的地位。而退休基金及保險資金為耐心資本的關鍵組成部分，具備投資期較長、對短期市場波動敏感度較低，以及注重創造可持續價值的特點。