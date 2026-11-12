耐心資本 金發局倡內地退休基金納入債券南向通

為深化跨境互聯互通，助力耐心資本發展，金發局副主席丁晨表示，退休基金及保險資金為耐心資本的關鍵組成部分，並對短期市場波動敏感度較低，雖然目前內地退休或養老基金無法透過互聯互通機制參與港股或全球市場投資，但其對於分散投資有一定需求，故此建議將內地退休基金納入債券通「南向通」。
金發局昨發表《強化香港作為國際資產及財富管理樞紐地位：吸引耐心資本》研究報告。報告提及就吸引、引導及培育來自國際機構、中國內地及本地資金池的長期「耐心資本」，提出三項核心政策建議，旨在鞏固香港作為亞洲領先國際資產及財富管理樞紐的地位。而退休基金及保險資金為耐心資本的關鍵組成部分，具備投資期較長、對短期市場波動敏感度較低，以及注重創造可持續價值的特點。
丁晨續稱，內地退休金有大量資產配置在債券及固定收益類產品上，加上考慮到目前境外債券收益率比境內為高，從增加收益的角度出發，她希望監管層能多考慮允許其投資境外債券類產品。丁晨指出，業界已與養老金機構溝通，以了解其在資產配置及提高收益方面的需求。被問及推出時間，丁晨則表示須有待國家及香港監管機構進一步討論，期望能盡快落實。
拓耐心資本樞紐須培育債券市場
是次報告就耐心資本還提出兩個建議。首先，拓寬產品種類，若要發展成為耐心資本樞紐，必須培育債券市場、多元化股權投資產品。金發局對此建議深化債券市場，鼓勵發行長年期債券；構建及鞏固基準收益率曲線。
報告又提出，完善市場生態圈應對未來發展，構建具吸引力的資產及財富管理中心，善用本港長期資本、提升市場基礎設施、強化企業管治準則。包括過渡至T+1結算，避免雙重課稅安排及精簡不同資產類別的交收系統。