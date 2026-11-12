恒生指數低開194點　阿里巴巴低開逾2%

新雲端（Neocloud）服務商CoreWeave業績勝過市場預期，紓緩市場對人工智能（AI）需求放緩的憂慮，美股3大指數回穩反彈。恒指昨日跌241點，今早（12日）再低開194點，報24,121點。國指低開66點，報8,105點；科指低開32點，報3,995點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.37%，報404元；美團（3690）低開0.89%，報72.2元；京東（9618）低開1.89%，報109元；阿里巴巴（9988）低開2.19%，報98.4元；百度（9888）低開1.27%，報77.6元；小米（1810）低開0.73%，報29.88元；快手（1024）低開0.63%，報28.48元；網易（9999）低開2.03%，報192.9元。