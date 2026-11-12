恒生指數半日跌223點　阿里巴巴跌近半成(更新)

新雲端（Neocloud）服務商CoreWeave業績勝過市場預期，紓緩市場對人工智能（AI）需求放緩的憂慮，美股3大指數回穩反彈。恒指昨日跌241點，今早（12日）再低開194點，報24,121點。大市低開後，走勢向下，跌幅擴大，曾跌327點，低見23,988，跌穿兩萬四關口，之後跌幅稍微收窄，爭持在兩萬四關，半日跌223點，報24,092點，成交1,056.44億元。國指跌85點，報8,086點；科指跌56點，報3,970點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.47%，報403.6元；美團（3690）跌1.3%，報71.9元；京東（9618）跌3.51%，報107.2元；阿里巴巴（9988）跌4.97%，報95.6元；百度（9888）跌1.34%，報77.55元；小米（1810）升0.73%，報30.32元；快手（1024）跌3.07%，報27.78元；網易（9999）跌0.36%，報196.2元。