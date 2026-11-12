恒生指數半日跌223點　阿里巴巴跌近半成(更新)

新雲端（Neocloud）服務商CoreWeave業績勝過市場預期，紓緩市場對人工智能（AI）需求放緩的憂慮，美股3大指數回穩反彈。恒指昨日跌241點，今早（12日）再低開194點，報24,121點。大市低開後，走勢向下，跌幅擴大，曾跌327點，低見23,988，跌穿兩萬四關口，之後跌幅稍微收窄，爭持在兩萬四關，半日跌223點，報24,092點，成交1,056.44億元。國指跌85點，報8,086點；科指跌56點，報3,970點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.47%，報403.6元；美團（3690）跌1.3%，報71.9元；京東（9618）跌3.51%，報107.2元；阿里巴巴（9988）跌4.97%，報95.6元；百度（9888）跌1.34%，報77.55元；小米（1810）升0.73%，報30.32元；快手（1024）跌3.07%，報27.78元；網易（9999）跌0.36%，報196.2元。
聯想（992）跌0.46%，報19.48元。
費城半導體指數升5.66%，晶片股回升，中芯國際（981）升1.51%，報49.74元；華虹宏力（1347）升2.66%，報77.15元。
油價下跌，中海油（883）升0.62%，報22.86元；中石油（857）跌0.3%，報10.07元；中石化（386）升1.06%，報4.68元。
滙控（005）跌0.42%，報141元。友邦（1299）跌0.06%，報78.85元。
泡泡瑪特（9992）跌1.1%，報143.4元。