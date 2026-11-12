恒生指數跌307點　險守二萬四　阿里巴巴跌近7%(更新)

新雲端（Neocloud）服務商CoreWeave業績勝過市場預期，紓緩市場對人工智能（AI）需求放緩的憂慮，美股3大指數回穩反彈。恒指昨日跌241點，今早（12日）再低開194點，報24,121點。大市低開後，走勢向下，跌幅擴大，曾跌327點，低見23,988，跌穿兩萬四關口，之後跌幅稍微收窄，爭持在兩萬四關，半日跌223點，報24,092點。大市午後維持逾200點跌幅，徘徊在24,100點水平下，尾市走勢反覆，跌幅再次擴大，一度再跌穿兩萬四關口，最終跌307點，收報24,008點，險守二萬四，成交2,026.52億元。國指跌114點，報8,056點；科指跌95點，報3,931點。