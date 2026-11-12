恒生指數跌307點　險守二萬四　阿里巴巴跌近7%(更新)

新雲端（Neocloud）服務商CoreWeave業績勝過市場預期，紓緩市場對人工智能（AI）需求放緩的憂慮，美股3大指數回穩反彈。恒指昨日跌241點，今早（12日）再低開194點，報24,121點。大市低開後，走勢向下，跌幅擴大，曾跌327點，低見23,988，跌穿兩萬四關口，之後跌幅稍微收窄，爭持在兩萬四關，半日跌223點，報24,092點。大市午後維持逾200點跌幅，徘徊在24,100點水平下，尾市走勢反覆，跌幅再次擴大，一度再跌穿兩萬四關口，最終跌307點，收報24,008點，險守二萬四，成交2,026.52億元。國指跌114點，報8,056點；科指跌95點，報3,931點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.64%，報398.8元；美團（3690）跌1.03%，報72.1元；京東（9618）跌3.06%，報107.7元；阿里巴巴（9988）跌6.76%，報93.8元；百度（9888）跌2.29%，報76.8元；小米（1810）跌0.4%，報29.98元；快手（1024）跌5.3%，報27.14元；網易（9999）跌1.22%，報194.5元。
聯想（992）跌3.88%，報18.81元。
費城半導體指數升5.66%，晶片股方面，中芯國際（981）跌0.53%，報48.74元；華虹宏力（1347）升2.46%，報77元。
領展（823）績後造好，升3.23%，報41.5元。
油價下跌，中海油（883）升0.53%，報22.84元；中石油（857）跌0.5%，報10.05元；中石化（386）跌1.27%，報4.67元。
滙控（005）跌0.64%，報140.7元。友邦（1299）升0.44%，報79.25元。
泡泡瑪特（9992）跌1.1%，報143.4元。