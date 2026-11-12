滙豐據報探討加強新加坡業務　降低依賴中港　羅銘哲：目前無計劃作改變(更新)

據彭博引述消息報道，滙豐正在探索降低對依賴香港及中國業務，並給予新加坡業務更大獨立性，以分散亞洲業務的風險。報道指，作為計劃第一步，該行在未來幾年將新加坡的主要銀行業務整合為單一實體，下一步或將其他地區業務納入新加坡子公司旗下，最終目標是在香港之外建立第二個區域基地。

羅銘哲：目前無計劃作改變 仍然由香港滙豐管理亞太區

滙豐回覆《am730》表示，作為精簡架構計劃的一部分，滙豐將會把新加坡分行和子公司兩個獨立實體合併為一。滙豐亞洲及中東聯席行政總裁羅銘哲（Surendra Rosha）指，此舉有助集團更有效地服務客戶，透過單一平台，涵蓋客戶從個人銀行到企業及機構銀行業務的各類需求。羅銘哲強調，集團在亞太區所有的銀行實體，仍然由以香港為總部的香港上海滙豐銀行有限公司附屬公司擁有和管理，目前並無計劃作出任何改變。