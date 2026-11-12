黃仁勳出軌｜董事會據報準備罷免　伯恩斯坦削Nvidia目標價一半

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳婚外情事件持續發酵，近日傳出第二段婚外情，指黃仁勳與公司一名女高管有染。《紐約時報》引述消息報道，董事會將磋商準備罷免黃仁勳。受消息影響，英偉達股價周三（11日）盤後跌8.61%，報158.78美元。
大行亦採取行動，伯恩斯坦（Bernstein）將英偉達評級由「跑贏大市」降至「與大市同步」，同時將目標價由400美元大減至200美元。
Ian Buck為大熱繼任人
晨星（Morningstar）分析表示，英偉達或許已加速啟動尋找黃仁勳接班人的計劃，又認為英偉達超大規模和高效能運算副總裁Ian Buck是合適繼任人選。
預測市場交易平台Polymarket上，預測黃仁勳會在今年12月31日前宣布辭職或被免職，「是」的機率已飆升至86%。另外，38%預測Ian Buck為下任行政總裁，31%執行副總裁兼財務總監Colette Kress，而「按兵不動」繼續由黃仁勳出任則有12%；而由對於超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰「過檔」英偉達機會率僅得2%。
另外，有網民在社交媒體上表示叫裁馬斯克（Elon Musk）聘請黃仁勳，獲馬斯克留言回覆稱「那會是個榮幸（That would be an honor）」。
@zerohedge That would be an honor— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026