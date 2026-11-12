黃仁勳出軌｜董事會據報準備罷免　伯恩斯坦削Nvidia目標價一半

伯恩斯坦將英偉達評級由「跑贏大市」降至「與大市同步」，同時將目標價由400美元大減至200美元。(資料圖片/路透社)

大行亦採取行動，伯恩斯坦（Bernstein）將英偉達評級由「跑贏大市」降至「與大市同步」，同時將目標價由400美元大減至200美元。

Ian Buck為大熱繼任人

晨星（Morningstar）分析表示，英偉達或許已加速啟動尋找黃仁勳接班人的計劃，又認為英偉達超大規模和高效能運算副總裁Ian Buck是合適繼任人選。

預測市場交易平台Polymarket上，預測黃仁勳會在今年12月31日前宣布辭職或被免職，「是」的機率已飆升至86%。另外，38%預測Ian Buck為下任行政總裁，31%執行副總裁兼財務總監Colette Kress，而「按兵不動」繼續由黃仁勳出任則有12%；而由對於超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰「過檔」英偉達機會率僅得2%。

另外，有網民在社交媒體上表示叫裁馬斯克（Elon Musk）聘請黃仁勳，獲馬斯克留言回覆稱「那會是個榮幸（That would be an honor）」。