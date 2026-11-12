遊戲大作《GTA 6》即將在11月19日發售，全球玩家迫不及待，有報道提及，企業開始擔心打工仔當日請假打機。不過，滑鼠製造商羅技（Logitech）反其道而行，在近日推出「遊戲假」（Game Day）鼓勵員工打機放鬆。

羅技引述研究結果指出，81%的遊戲玩家認為，玩遊戲有助於增加自信、減輕焦慮，並提升工作表現；另一項研究則顯示，高達98.8%的受訪企業的資訊科技決策者（ITDM）認為，玩遊戲培養的技能可直接應用於職場，包括策略思考、解決問題，以及在壓力下維持表現。