遊戲大作《GTA 6》即將在11月19日發售，全球玩家迫不及待，有報道提及，企業開始擔心打工仔當日請假打機。不過，滑鼠製造商羅技（Logitech）反其道而行，在近日推出「遊戲假」（Game Day）鼓勵員工打機放鬆。
羅技引述研究結果指出，81%的遊戲玩家認為，玩遊戲有助於增加自信、減輕焦慮，並提升工作表現；另一項研究則顯示，高達98.8%的受訪企業的資訊科技決策者（ITDM）認為，玩遊戲培養的技能可直接應用於職場，包括策略思考、解決問題，以及在壓力下維持表現。
羅技行政總裁Hanneke Faber表示，是時候擺脫「玩遊戲只是浪費時間的刻板印象」（the stereotype that gaming is a waste of time）。羅技旗下電競品牌「Logitech G」總經理Robin Piispanen亦指，員工在遊戲中磨練的技術，能夠直接轉為工作表現與解難的能力。
另外，羅技首席人力資源官Elaine Laird表示，當抽出時間放下工作，放鬆身心、沉浸玩樂時，員工會帶著更清晰的思路、充沛精力，以及應對挑戰的新方法回歸工作。
據《財星》（Fortune）報道，羅技員工也不一定要在《GTA 6》發售日放假，員工可在一年內任意一日放假，亦可將假期保留至明年。