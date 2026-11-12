領展中期每單位分派127.25仙　下半年擬回購至少10億

領展（823）公布截至9月底中期業績，可分派總額32.95億元，按年增0.4%；每基金單位分派127.25仙，按年增0.3%。領展透露，在本財年下半年，在領展基金單位的市場估值仍具吸引力的情況下，擬進行至少10億元、最多20億元的基金單位回購。
期內，收益69.09億元，按年跌1.6%，主要由於香港的續租租金調整率為負數，反映必需消費品零售復甦滯後，以及線上消費模式的持續演變。物業收入淨額為51.35億元，按年跌0.8%。
領展香港物業組合的收益按年下降2.7%，而物業收入淨額則按年下降2.9%。領展表示，收益依然受到負續租租金調整率的影響，惟嚴格控制下物業經營開支降低2.4%，緩解了部分影響。
9月底租用率為97%
香港零售物業組合截至9月底的租用率為97%。物業組合續租租金調整率錄得負7.5%；平均每月每平方呎租金由3月底的60.1元下降至9月底的59.4元。商戶銷售額按年微跌0.2%，而租金對銷售額比例為12.4%。領展指，商戶續租情況保持穩健，續租率約為82%。
摩通不再續租海濱匯 正在物色新租戶
寫字樓方面，領展持有60%權益的海濱匯維持99.6%的辦公大樓租用率，表現優於九龍東整體市場。領展指，海濱匯的主要商戶摩根大通已確認於2028年底租約屆滿後不再續租，正在物色新租戶填補相關位置。
截至9月底，領展物業組合估值總額減少1.5%至2132.98億元，主要反映資產出售及公平值變動的影響，部分被外幣兌港元升值所抵銷。期內，新加坡Swing By@Thomson Plaza及悉尼100 Market Street的50%權益分別以2.50億新加坡元及2.26億澳元出售。
領展：預期全年盈利不會超越上年度水平
領展表示，外部環境仍然充滿不確定性，集團仍專注於維持穩定盈利，然而利率及公用事業成本上升，預期全年盈利不會超越上年度水平。集團提及，將繼續出售非核心資產，並選擇性地將資金再投資於現有核心物業組合。