領展中期每單位分派127.25仙　下半年擬回購至少10億

領展（823）公布截至9月底中期業績，可分派總額32.95億元，按年增0.4%；每基金單位分派127.25仙，按年增0.3%。領展透露，在本財年下半年，在領展基金單位的市場估值仍具吸引力的情況下，擬進行至少10億元、最多20億元的基金單位回購。

期內，收益69.09億元，按年跌1.6%，主要由於香港的續租租金調整率為負數，反映必需消費品零售復甦滯後，以及線上消費模式的持續演變。物業收入淨額為51.35億元，按年跌0.8%。

領展香港物業組合的收益按年下降2.7%，而物業收入淨額則按年下降2.9%。領展表示，收益依然受到負續租租金調整率的影響，惟嚴格控制下物業經營開支降低2.4%，緩解了部分影響。