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出版：2026-Nov-12 16:05
更新：2026-Nov-12 16:05

沽注一擲原型｜Michael Burry料Nvidia迎來「極佳交易機會」　仍看淡無意長期持有

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Michael Burry表示，英偉達可能很快會迎來「極佳的交易機會」。(資料圖片)

Michael Burry表示，英偉達可能很快會迎來「極佳的交易機會」。(資料圖片)

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳近日婚外情事件，令公司股價受壓。電影《沽注一擲》（The Big Short）原型人物、美國對沖基金經理Michael Burry在網上撰文表示，英偉達可能很快會迎來「極佳的交易機會」（heck of a trade）。不過他仍看淡英偉達，預期公司競爭優勢將在未來5年內逐步收窄，無意長期持有英偉達。

憂慮英偉達勢面臨更嚴格審查

Burry表示，如果不是看淡英偉達，作為一名反向投資者（contrarian investor），或許會感到「有點振奮」（little pumped），因為懷疑這次醜聞事件，不會對英偉達的收入造成極大傷害。

Burry稱，需要擔心是英偉達可以維持多久優勢，認為其優勢將在未來5年內逐步收窄，同時警告美國政府或針對英偉達在中國的晶片貿易，可能會加速流失英偉達的優勢。

憂晶片啟用前就貶值

Michael Burry重提對AI開支的質疑，他估計亞馬遜、Meta、Alphabet、微軟及甲骨文已承諾投入達 2.7萬億美元用於尚未開始的採購及租賃；若計入其他融資安排及擔保，總額更超過3萬億美元。他擔心這些設備在啟用前就可能貶值，並指「英偉達的晶片可能在倉庫閒置時就已經出現減值（depreciating），而在公認會計準則（GAAP）下的折舊依然為零」。

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