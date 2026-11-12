領展中期每基金單位派127.25仙 續租租金跌7.5% 擬最多20億回購

針對摩通退租，首席財務總裁黃國祥指，距離約滿仍有近兩年，集團早於年前已展開預先招租並落實部分新租約，對填補空置率有信心。在整體財務表現上，集團收益按年跌1.6%至69.09億元；受惠上年度精簡架構，期內行政開支大減20.8%至3.65億元，帶動期內扭虧為盈，錄得溢利7.96億元。

領展房託（0823）今日公布中期業績，每基金單位派127.25仙，按年持平。領展主席歐敦勤表示，儘管收入下跌及利率環境充滿挑戰，憑藉嚴謹成本管理，仍能維持分派穩定。此外，業績焦點落在九龍東寫字樓「海濱匯」，其最大租戶摩根大通（J.P. Morgan）確認將於2028年底租約屆滿後遷出。

續租租金跌7.5% 呎租降至59.4元

香港零售物業整體續租租金調整率錄得負7.5%。黃國祥解釋，2024至2025年初高位簽訂的三年期租約陸續到期，需下調至市價；平均每月每平方呎租金亦由3月底的60.1元回落至59.4元。他預期下半年仍維持「中高單位數負增長」，料需約一年至一年半時間消化後，零售續租表現才會明顯轉勢。

第三方管理規模達130億

資本循環方面，黃國祥指，出售內地物流及彌敦道700號是為「重回基本步」，其中內地物流資產折讓約3.5%，定價合理。上半年已動用約15億元回購，若下半年市場估值仍具吸引力，擬再斥資10億至20億元回購。首席投資總裁宋俊彥補充，集團拓展第三方資本管理見效，規模已增至約130億元，未來將繼續嚴守資本紀律。