SOGO 82萬會員資料或外洩 涉姓名電郵地址電話等

崇光百貨於今日發出公告，指於11月發現會員系統曾遭未經授權人士取得部分資料。根據現階段調查結果，受影響資料主要涉及部分會員號碼、姓名、聯絡電話、電郵及會員積分資料，崇光百貨表示高度重視此事件，並已立即展開全面調查及跟進工作，亦已向相關政府部門作出通報，並全力配合調查工作。
崇光百貨表示，一向重視顧客個人資料私隱及資訊保安。事件發現後，已即時採取多項應變措施，包括提升網絡安全系統監察、異常活動偵測、進行詳細調查及風險評估，以及持續監察系統運作情況，以防止同類事件再次發生。
為保障個人資料及財產安全，提醒所有會員提高警覺。請勿點擊不明連結，如接獲任何來歷不明、聲稱代表公司的電話、短訊、電郵或其他可疑查詢，請勿向第三方透露任何個人資料、帳戶資料或驗證資訊等，並可透過顧客服務熱線及顧客服務電郵與公司聯絡核實。並於公告尾段向會員致歉，並將繼續採取一切合理及適當措施，加強系統保安及保障顧客資料安全。
私隱專員公署回應傳媒查詢，指於今日接獲崇光百貨的資料外洩事故通報。初步資料顯示，相關機構於11月5日發現其會員系統有不正常的資料讀取紀錄。事故可能影響約82萬名會員的個人資料，當中可能包括姓名、電郵地址、電話號碼及會員積分結餘。公署已根據既定機制就事故展開調查。