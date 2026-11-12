SOGO 82萬會員資料或外洩 涉姓名電郵地址電話等

崇光百貨：會員系統遭未經授權人士取得部分資料 已展開調查及向政府通報（資料圖片）

崇光百貨於今日發出公告，指於11月發現會員系統曾遭未經授權人士取得部分資料。根據現階段調查結果，受影響資料主要涉及部分會員號碼、姓名、聯絡電話、電郵及會員積分資料，崇光百貨表示高度重視此事件，並已立即展開全面調查及跟進工作，亦已向相關政府部門作出通報，並全力配合調查工作。

崇光百貨表示，一向重視顧客個人資料私隱及資訊保安。事件發現後，已即時採取多項應變措施，包括提升網絡安全系統監察、異常活動偵測、進行詳細調查及風險評估，以及持續監察系統運作情況，以防止同類事件再次發生。