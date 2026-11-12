黃仁勳出軌｜黃仁勳辭任總裁即時生效 Colette Kress將出任臨時行政總裁

英偉達董事會最新宣布，英偉達創辦人兼行政總裁黃仁勳即時辭任總裁、行政總裁及董事，現任財務總監Colette Kress將出任臨時行政總裁。英偉達表示，董事會將展開行政總裁的遴選程序，會同時考慮公司內部及外部人選。在繼任人獲正式任命前，Kress將兼任臨時行政總裁、執行副總裁及財務總監。英偉達盤前挫逾一成，低見155.26美元。

Colette Kress於2013年9月加入英偉達，擔任執行副總裁兼財務總監。Colette Kress亦曾於多家大型科技企業擔任財務職務近25年，包括思科及微軟。新任英偉達董事會主席Harvey C. Jones表示，Colette Kress曾協助英偉達走過一段高速增長時期，對公司的業務、客戶、營運及財務狀況有深入了解。又表示Colette Kress將獲經驗豐富的管理團隊支持，該團隊一直負責執行英偉達的發展策略及推進技術路線圖。董事會預期公司的日常營運、客戶承諾及產品發展路線圖均不會受到影響。