恒生指數低開136點　失守兩萬四　中芯國際高開逾2%

美國債息再度抽升，加上黃仁勳宣布辭去英偉達（Nvidia）行政總裁職務，英偉達跌4.34%，收報166.19美元，美股3大指數受壓。恒指昨日跌逾300點，今早（13日）再低開136點，報23,871點，失守兩萬四關。國指低開46點，報8,010點；科指低開13點，報3,918點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.45%，報393元；美團（3690）低開1.25%，報71.2元；京東（9618）低開0.37%，報107.3元；阿里巴巴（9988）低開0.48%，報93.35元；百度（9888）低開0.72%，報76.25元；小米（1810）低開0.8%，報29.74元；快手（1024）低開0.88%，報26.9元；網易（9999）低開1.23%，報192.1元。
聯想（992）高開0.85%，報18.97元。
費城半導體指數跌0.54%，晶片股方面，中芯國際（981）高開2.59%，報50元；華虹宏力（1347）高開2.79%，報79.15元。
油價回升，中海油（883）高開0.79%，報23.02元；中石油（857）高開0.6%，報10.11元；中石化（386）平開，報4.67元。
滙控（005）低開0.36%，報140.2元。友邦（1299）低開0.38%，報78.95元。
泡泡瑪特（9992）低開0.63%，報142.5元。