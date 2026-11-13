恒生指數低開136點　失守兩萬四　中芯國際高開逾2%

美國債息再度抽升，加上黃仁勳宣布辭去英偉達（Nvidia）行政總裁職務，英偉達跌4.34%，收報166.19美元，美股3大指數受壓。恒指昨日跌逾300點，今早（13日）再低開136點，報23,871點，失守兩萬四關。國指低開46點，報8,010點；科指低開13點，報3,918點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.45%，報393元；美團（3690）低開1.25%，報71.2元；京東（9618）低開0.37%，報107.3元；阿里巴巴（9988）低開0.48%，報93.35元；百度（9888）低開0.72%，報76.25元；小米（1810）低開0.8%，報29.74元；快手（1024）低開0.88%，報26.9元；網易（9999）低開1.23%，報192.1元。