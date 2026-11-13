恒生指數半日跌222點　失守兩萬四　聯想跌半成(更新)

美國債息再度抽升，加上黃仁勳宣布辭去英偉達（Nvidia）行政總裁職務，英偉達跌4.34%，收報166.19美元，美股3大指數受壓。恒指昨日跌逾300點，今早（13日）再低開136點，報23,871點，失守兩萬四關。大市低開後，早段好淡爭持在23,900水平，維持逾百點跌幅後，跌幅擴大尋底，曾跌232點，低見23,776點，半日跌222點，報23,786點，成交935.33億元。國指跌68點，報7,988點；科指跌68點，報3,863點。
科技股普遍低開，騰訊（700）跌2.51%，報393元；美團（3690）跌1.32%，報71.15元；京東（9618）升0.28%，報108元；阿里巴巴（9988）跌0.8%，報93.05元；百度（9888）跌1.69%，報75.5元；小米（1810）跌2.67%，報29.18元；快手（1024）跌3.24%，報26.26元；網易（9999）跌1.59%，報191.4元。
聯想（992）跌5%，報17.87元。
費城半導體指數跌0.54%，晶片股方面，中芯國際（981）升0.53%，報49元；華虹宏力（1347）跌4.42%，報73.6元。
油價回升，中海油（883）升0.7%，報23元；中石油（857）升2.79%，報10.33元；中石化（386）升2.25，報4.775元。
滙控（005）跌0.64%，報139.8元。友邦（1299）跌1.2%，報78.3元。
泡泡瑪特（9992）升0.07%，報143.5元。