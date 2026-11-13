恒生指數跌370點　失守兩萬四　聯想跌逾6%(更新)

美國債息再度抽升，加上黃仁勳宣布辭去英偉達（Nvidia）行政總裁職務，英偉達跌4.34%，收報166.19美元，美股3大指數受壓。恒指昨日跌逾300點，今早（13日）再低開136點，報23,871點，失守兩萬四關。大市低開後，早段好淡爭持在23,900水平，維持逾百點跌幅後，跌幅擴大尋底，半日跌222點，報23,786點。大市午後仍未止跌，跌幅繼續擴大尋底，跌幅最多擴大至413點，低見23,595點，最終跌370點，報23,637點，成交1,958.57億元。國指跌119點，報7,937點；科指跌118點，報3,813點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌3.06%，報386.6元；美團（3690）跌3.19%，報69.8元；京東（9618）跌0.65%，報107元；阿里巴巴（9988）跌3.47%，報90.55元；百度（9888）跌3.39%，報74.2元；小米（1810）跌3.74%，報28.86元；快手（1024）跌4.5%，報25.92元；網易（9999）跌2.11%，報190.4元。