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出版：2026-Nov-13 10:23
更新：2026-Nov-13 10:23

微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 波及打工仔收發電郵

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微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 波及打工仔收發電郵(am730記者攝)

微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 波及打工仔收發電郵(am730記者攝)

微軟（Microsoft）旗下雲端辦公服務Microsoft 365 於本港時間今日（13日）凌晨爆發全球大規模「死機」，Copilot AI功能，電郵服務 Exchange Online（Outlook）及通訊軟件 Teams 受影響。雖然微軟緊急重啟伺服器並逐步恢復服務，但截至清晨仍有數以萬計故障回報，適逢周五上班時間，本港不少企業及上班族今早收發電郵及線上會議均受影片。

微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 波及打工仔收發電郵(am730記者攝) 微軟死機︱Copilot、Outlook及Teams癱瘓 (路透社)

微軟大規模「死機」發生於美國東岸時間12日下午約1時（香港凌晨約2時），全球多地用戶反映無法登入Outlook使用電郵，Microsoft Teams、SharePoint Online 及人工智能助理 Copilot 等亦出現異常。網絡故障追蹤網站 Downdetector數據指，全球涉及 Outlook 的故障回報急升，高峰時錄超過13萬宗報告。

死機原因：伺服器意外離線致負載過高

微軟指經調查，「死機」原因是有多台伺服器意外離線，並未能通過自動化健康檢查，導致剩餘的基礎設施承受過高負載，繼而引發連鎖反應。對於事故是否涉及網絡攻擊，微軟指目前未有證據涉及。為安全起見已暫停所有系統部署及配置變更，同時正檢視近期的設定更新是否與故障有關。

至本港清晨約5時，微軟指已驗證一項替代的服務健康檢查方案，已開始重啟所有受影響伺服器，部份系統已陸續恢復上線。而Downdetector的故障回報個案已回落至約5萬宗，但尚未完全回復正常。

港交所確認所有市場正常運作

香港眾多商業機構、金融業均依賴 Outlook 及 Teams 處理工作，系統在早上繁忙時段仍未完全修復，「打工仔」遇到電郵延遲收發、無法登入帳戶或 Teams 會議連線不穩等情況。港交所指由於微軟的全球系統出現故障，香港交易所的電郵服務目前受到影響，確認所有市場均正常運作。香港交易所正密切監察情況，並將適時提供最新消息。

方保僑建議保存重要電郵

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，因應Microsoft 365 服務中斷，建議香港用戶現階段毋須頻繁重試或重設帳戶，應改用電話或其他通訊工具保持聯絡，並妥善保存重要電郵及文件，待服務恢復後再作跟進。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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