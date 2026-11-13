黃仁勳宣布辭職　多名投資者「力撐」聲援　料數年後如喬布斯回朝

早前承認婚外情的英偉達（Nvidia）聯合創辦人黃仁勳宣布辭任行政總裁等職務，由財務總監Colette Kress暫代職務，公司將從內外物色長遠繼任人。多名投資者及科企創辦人「力撐」聲援黃仁勳。消息令公司股價一度暴跌14%，收市仍下跌逾4%，本月市值累計蒸發近1萬億美元。

知名風險投資公司Andreessen Horowitz（a16z）合夥人Martin Casado在社交媒體直言為「黑暗的一天」（Dark, dark day），直指有關決定「對美國及西方世界而言是糟糕的決定」（Horrible decision for the U.S. and the western world），更表明若邀請黃仁勳加入a16z將是「榮幸」（it'd be an honor）。

另一風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）合夥人Shaun Maguire表示，黃仁勳不忠出軌顯然是壞事，但他對創新和人工智能（AI）領導地位不容低估，又提及黃仁勳早在2010年帶領英偉達朝向AI發展。Maguire強調，黃仁勳的辭職，英偉達將失去「技術型兼進取」（technical, aggressive）的行政總裁，美國AI行業需找人填補這個空缺。另外，人力資源公司Deel行政總裁Alex Bouaziz直言的英偉達做法「是一個錯誤」（What a mistake）。