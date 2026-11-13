FM財自 | 萬般分析不如一個消息

過去兩周，美股上演了一幕極端的大起大落。上周三(11月5日)，道指狂飆 1569點，但納指100(NDX)卻僅升257點。這種三大指數步伐嚴重不一的異象，往往是暴風雨的前夕。然而隔天市場隨即見真章，納指單日暴瀉1807點，低見26606點；費城半導體指數重挫12%，道指亦跟隨急挫逾1800點。中期選舉後市場對AI監管收緊的憂慮，疊加部分晶片股業績指引偏弱，媒體的分析標題還沒寫完，隨即又有新故事出現。 市場的恐慌情緒來得快去得快，隨後幾日納指迎來連續上升的「V 型反彈」，回看上周的恐懼，原來又是一場心理戰。來到本周，納指已收復急挫前的失地，費半指數更升穿選前水平。正當市場以為「又是一場誤會」、情緒準備再次放鬆之際，市場再次證明了它的不可預測性，另一個更動人的故事出現。

周初開始一則核彈級消息，黃仁勳的故事開始洗版，連續4天，至周四傍晚，Nvidia公布創辦人黃仁勳辭任行政總裁及董事，即時生效，由財務長暫代。NVDA股價已經很殘的同時，周四開市瞬間再挫一會，觸發恐慌拋售，股價低見148.80元的逾一年新低。不過，經歷一輪急劇洗盤後，股價隨後V彈，收窄跌幅至166元收市。 看準值博率時果斷出手 10月初才創下歷史新高243元的NVDA，狂歡不到兩天便見頂回落，短短5星期，至周四的低位148.8元，從高位跌逾38%。 金融市場經常如此：萬般技術分析，不如一個突發消息。事後的分析可以寫得絲絲入扣，標題可以起得震天響，但當股價連續下挫時、全球極度恐慌之際，夠膽「真倉炒底」的又有幾人？

新聞標題永遠趕不上市場的極端變化。市場從來不按劇本走，作為交易員，我們能做的不是把下周的市況「看死」，而是承認永遠的未知、沒有絕對。唯有不被自己的主觀預測綁死，化繁為簡，才能在別人恐慌時保持冷靜，看準值博率時果斷出手。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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