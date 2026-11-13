黃仁勳出軌｜突然辭任Nvidia行政總裁　據報員工聲援昐回歸

據科技雜誌《WIRED》引述英偉達（Nvidia）內部文件報道，在黃仁勳辭任公司行政總裁後，部分員工要求他回歸，其中一名資深工程師在黃仁勳離職前，在公司「意見箱」（suggestion box）發帖文，敦促董事會在採取任何行動前，考慮員工的意見，吸引逾1,600則留言，有留言要求董事會讓黃仁勳重返公司。

員工普遍希望黃仁勳回歸 稱應給予第二次機會

報道指，該名資深工程師發帖文，吸引逾1,600則留言，有匿名留言表示要求董事會讓黃仁勳重返公司；亦有留言指，「我們都是人，都會犯錯。黃仁勳做過那麼多好事，他需要第二次機會。」（We are all humans and can make mistakes. Jensen did so many good things and he needs a second chance）另外，亦有員工向全公司發電郵，表明支持黃仁勳，要求董事會交代其離職的經過。