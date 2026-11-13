e+Solutions AMR智能物流機器人，助本土電商以「快」制勝迎雙11高峰。

香港一站式電商物流品牌 e+Solutions（ePlus）對比去年同期，發現「母嬰用品與玩具」、「雜貨」和「個人護理及健康」類別的商品最為暢銷，而銷量升幅最顯著的商品類別是「母嬰用品與玩具」及「食品」，分別大幅上升超過四倍和一倍。為協助本土網店在強烈的市場競爭中脫穎而出，ePlus 全面實施「智能科技 + 彈性人手」雙軌部署，憑藉自動化倉儲技術與靈活的物流方案，為商戶提供全方位的物流支援。
AMR機器人提升揀貨效率2至3倍
面對跨境電商的價格競爭，本地網店的核心優勢在於配送速度與在地客服體驗。為應對雙 11 期間激增的訂單量，ePlus採取「智能科技 + 彈性人手」雙軌部署。ePlus於大窩口自置29,000平方呎智能物流中心，配備30部AMR智能物流機器人，以「貨到人」模式大幅提升營運效能。自研系統能自動同步Shopify、SHOPLINE及HKTVmall等主流電商平台的訂單資料，訂單即時傳，並由AMR 機器人自動運送貨架至工作站進行揀貨，大幅減少人為錯誤與處理時間，揀貨準確率高達 99.9%，整體倉庫效率較傳統人手操作提升 2 至 3 倍。
此外，ePlus在一連串銷售節日開始前3至4週展開提前部署，包括預先招聘及培訓季節性倉務人員、安排輪班制等。同時，亦會與商戶提前協調入倉排期、庫存預測及包裝物料準備，確保訂單急升時的流程順暢無阻。
突破三大痛點 彈性方案降低營運成本
ePlus 支援超過300個電商品牌，具豐富電商物流經驗，中小型網店在旺季往往面臨倉儲空間不足、人手缺乏導致出貨延誤以及多平台訂單管理混亂三大瓶頸。
針對上述痛點，ePlus提供「按用量計費、無長期合約綁定」的3PL彈性倉儲方案，讓商戶可根據季節需求動態調整存倉空間與人手調度，無需承擔昂貴的固定租金與人手壓力。針對計劃拓展海外市場的品牌，ePlus更可透過位於美國、英國、荷蘭、澳洲、上海及新加坡等地的自置海外倉網絡，提供倉儲、代辦海空運、清關及最後一哩派送的一站式物流服務，協助商戶處理跨境訂單。
備戰年終購物接力賽 建議商戶兩大策略
下月的Black Friday 與聖誕節，ePlus 建議本地商戶根據歷史銷售數據，將庫存分批入倉，而非一次性大量備貨，避免卡住現金流。 另外，可善用海外倉降低跨境運輸風險，由於旺季期間國際運輸緊張、清關時間拉長，若臨急安排空運，成本會較高。針對歐美、東南亞等海外市場的品牌，建議於之後的Black Friday與聖誕節前完成海外倉備貨，由當地直接派送，確保商品能順利送達消費者手上。ePlus 系統提供完整銷售及庫存數據圖表，協助商戶預測各節點的需求高峰，動態調整補貨節奏。在美國、英國、荷蘭、澳洲、東南亞等地均設有自置倉庫，提供倉儲、代辦空運海運、清關及最後一哩派送等服務。