e+Solutions AMR智能物流機器人，助本土電商以「快」制勝迎雙11高峰。

香港一站式電商物流品牌 e+Solutions（ePlus）對比去年同期，發現「母嬰用品與玩具」、「雜貨」和「個人護理及健康」類別的商品最為暢銷，而銷量升幅最顯著的商品類別是「母嬰用品與玩具」及「食品」，分別大幅上升超過四倍和一倍。為協助本土網店在強烈的市場競爭中脫穎而出，ePlus 全面實施「智能科技 + 彈性人手」雙軌部署，憑藉自動化倉儲技術與靈活的物流方案，為商戶提供全方位的物流支援。

AMR 機器人提升揀貨效率 2 至 3 倍

面對跨境電商的價格競爭，本地網店的核心優勢在於配送速度與在地客服體驗。為應對雙 11 期間激增的訂單量，ePlus採取「智能科技 + 彈性人手」雙軌部署。ePlus於大窩口自置29,000平方呎智能物流中心，配備30部AMR智能物流機器人，以「貨到人」模式大幅提升營運效能。自研系統能自動同步Shopify、SHOPLINE及HKTVmall等主流電商平台的訂單資料，訂單即時傳，並由AMR 機器人自動運送貨架至工作站進行揀貨，大幅減少人為錯誤與處理時間，揀貨準確率高達 99.9%，整體倉庫效率較傳統人手操作提升 2 至 3 倍。